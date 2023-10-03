Депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы»защитник Киева"

Киевский городской совет сегодня на внеочередном заседании проголосовал за увеличение помощи защитникам почти на 1,3 млрд гривен. Эти средства пойдут на покупку военного оборудования и ремонт военной техники. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киевсовет на внеочередном заседании снова увеличил помощь нашим защитникам. В частности, депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов. Эти средства будут направлены на материально-техническое обеспечение сил безопасности и обороны. А именно: на приобретение автотранспорта, БПЛА, оптических прицелов, приборов ночного видения, ремонт и восстановление техники и другое необходимое. Это - субвенция, мы перечисляем деньги военным подразделениям", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, Киев постоянно увеличивает помощь Вооруженным силам Украины. С февраля 2022 года город направил совокупно уже более 4,8 млрд грн на поддержку военных. Из них почти 3,5 млрд грн – в виде прямых субвенций на вооружение, снаряжение, дроны, технику и другие первоочередные потребности воинских частей города, выполняющих боевые задания на передовой. Почти 800 млн грн – на выплату материальной помощи защитникам и их семьям. Более 430 млн грн – на обеспечение жильем защитников и их семей.

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На этот год Киевсовет предусмотрел на поддержку военных 5 млрд грн, не считая социальной поддержки и выплат. Также столица выделила 800 млн грн по целевой программе "Защитник Киева" на возведение фортификационных сооружений. А 300 млн грн передала из бюджета столицы в виде субвенции Министерству обороны и Генштабу на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другое самое необходимое украинским бойцам на передовой.

Также ранее Виталий Кличко сообщал, что инициирует созыв внеочередной "военной" сессии Киевсовета, чтобы принять решения о выделении дополнительных средств на поддержку Вооруженных сил Украины.