Пробка на въезде в Киев со стороны Житомира тянется вплоть до метро Берестейская.

В понедельник утром, 26 апреля, в Киеве затруднено движение по мостам, основным магистралям и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах наблюдаются многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, пробка на въезде в Киев со стороны Житомира тянется вплоть до метро Берестейская. Также практически без движения в сторону центра "стоит" проспект Леся Курбаса и улица Борщаговская. Затруднено движение и на улице Вадима Гетьмана в районе Индустриального моста.

Из-за двух дорожно-транспортных происшествий на Большой Окружной дороге пробка растянулась аж до метро Теремки.

Перегружен и центр столицы, где практически "стоят": проспект Победы и бульвар Шевченко, улица Владимирская, Набережное шоссе, Набережно-Крещатицкая улица.

Ситуация с пробками на мостах столицы

В пробке в сторону Правого берега застрял Дарницкий мост, Пивничный мост, мост Патона, также затруднено движение на мосту Метро и Русановском мосту.

Ситуация с пробками на Левом берегу столицы

Практически стоит проспект Николая Бажана от метро Харьковская до Пивденного моста. Также затруднено движение на улице Анны Ахматовой, проспекте Петра Григоренко, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте, проспекте Освободителей и проспекте Романа Шухевича.

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Автор: Денис Прядко