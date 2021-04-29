Вместе с тем, 6,2% респондентов не будут праздновать 2 апреля Пасху.

Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19,3%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9,3% опрошенных – принять участие во всенощной службе.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного в течение 13-15 апреля 2021 года всеукраинского опроса.

В то же время большинство населения Украины не планирует идти в церковь на Пасху. Так, на вопрос, как они планируют праздновать Пасху, 69,2% опрошенных ответили, что будут готовить дома, в семье, пасхальные блюда; 24,7% - будут молиться в семейном кругу; принимать гостей дома планируют 19%.

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Кроме того, среди всего населения Украины еще 11,1% сказали, что поедут на кладбище; 8,1% - поедут в гости в пределах своего города и 5,2% - поедут в гости за пределы своего города.

В ходе опроса выяснилось, что 6,2% респондентов не будут праздновать 2 апреля Пасху.

Наибольшее количество тех, кто планирует идти в церковь святить пасхальные куличи, наблюдается в западном регионе (29%), во всех остальных регионах это количество несколько меньше: юг - 19%, центр - 15%, восток - 12%.

Наибольшее количество тех, кто планирует пойти на всенощную службу в церковь, также наблюдается в западном регионе (18%), во всех остальных регионах это количество значительно меньше: юг - 8%, центр -5%, восток - 4%.

Что известно об опросе

Исследование проводилось методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 2 тысячи 001 респондент из всех регионов Украины, кроме Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Украине. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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Автор: Инна Андалицкая