Лишь 13% опрошенных считают, что ни Бога, ни никаких других мистических сил не существует.

Почти двое из пяти украинцев не верят в существование в Бога - они преимущественно верят в другие высшие материи или мистические силы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования общества Национальной общественной телерадиокомпании, сообщает "Детектор медиа".

Как показало исследование, в целом в Бога верит 61% взрослых украинцев. Другие вверят в дух или силу (20%), карму (5%) или даже реинкарнацию (1%). В то же время 13% опрошенных заявили, что ни Бога, ни духа или жизненной силы не существует.

Кроме того, 21% взрослого населения (в частности, 31% верующих и 6% неверующих) считает, что религия всегда побеждает в конфликте с наукой.

Читайте такжеПравославный календарь 2021: перечень церковных праздников октябряМежду тем, 78,8% придерживаются противоположного мнения, среди них 69% верующих и 94% неверующих выступают против.

Также опрос показал, что треть молодежи (до 29 лет) считает, что ученый не может верить в Бога. Среди пожилых людей таких значительно меньше - лишь 5%.

Как уже сообщал УНИАН, украинцы довольно толерантно относятся к людям, которые не верят в Бога: в целом их воспринимают нейтрально, а не воспринимают их лишь 28%.

Автор: Станислав Кожемякин