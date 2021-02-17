Карантинные ограничения будут действовать в стране до мая.

Кабинет министров Украины на заседании 17 февраля продлил действие карантина в стране до 30 апреля 2021 года.

Так, на территории страны в целом или на территории регионов вновь вводится "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.Читайте такжеУкраина может вернуться к адаптивному карантину

Возвращение Украины к адаптивному карантину: что известно

В начале февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вскоре правительство примет решение о возвращение в стране к адаптивному карантину.

Также Шмигаль заявлял, что в случае возвращения Украины к адаптивному карантину, «красные» зоны будут установлены отдельными решениями.

9 февраля Ляшко сообщил, что Минздрав предложит правительству новую модель адаптивного карантина, который начнет действовать с середины или конца февраля.

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Автор: УНИАН