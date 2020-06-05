В Киеве пока не будут открываться заведения питания и бассейны

Комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит этот вопрос на следующей неделе.

В Киеве пока не будут открываться рестораны, кафе и бассейны для посетителей.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Правительство, как вы знаете, разрешило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений, в частности открыть с 5 июня рестораны, кафе и бассейны. В Киеве сегодня один из трех показателей - по количеству больных на сто тысяч населения - превышает норму, и сегодня составляет 14,9, - сказал Кличко. - Поэтому мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?».

По словам мэра, решение о работе в столице ресторанов и бассейнов власть будет принимать отдельно, "исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июня, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 7 областей и Киев не отвечают критериям, которые позволяют работу заведений общественного питания в помещениях.

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