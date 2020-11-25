Сейчас в стране действует карантин выходного дня.

Жесткий карантин в Украине следует ввести на новогодние праздники, однако сообщить о таких планах следует заранее.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя свою инициативу, о которой сообщил ранее, передает ТСН.

Глава Минкульта пояснил, что озвученная инициатива является его личной позицией.

"Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сфере культуры, малому и среднему бизнеса нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", - отметил Ткаченко.

Читайте такжеСоветник Ермака рассказал, когда в Украине лучше вводить жесткий карантин и сколько он должен длиться

На новогодние праздники в стране традиционно наблюдаются большие скопления людей, констатирует министр. Чтобы их избежать он предлагает "ограничительный период" на две-три недели.

"Я не знаю, в какой форме, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников, и после праздников", - сказал министр культуры.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" в выходные бизнеса.

Позже Верховная Рада провалила голосование по рекомендации Кабмину отменить карантин выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован