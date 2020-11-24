Ткаченко убежден, что растянутая во времени «красная зона» не может быть бесконечной.

Министр культуры Александр Ткаченко предлагает ввести локдаун на две недели с привязкой к новогодним праздникам.

Об этом он написал в Telegram.

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Ткаченко напомнил, что на этой неделе всплывает действие введенного правительством карантина выходного дня. Этого прежде всего ждет малый и средний бизнес.

Однако заболеваемость COVID-19 в Украине не спадает.

"Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ждать", – написал Ткаченко.

Министр добавил, что растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за разрушительного влияния на экономику.

"Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам", – пояснил Ткаченко.

Глава Минкульта советует встретить Новый год и Рождество в режиме онлайн и отказаться от массовых мероприятий.

Карантин в Украине: ограничения и запреты

11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение карантина выходного дня.

В Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из "оранжевой" зоны карантина.

Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзал,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.

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Автор: Яна Ставская