Министр культуры Александр Ткаченко предлагает ввести локдаун на две недели с привязкой к новогодним праздникам.
Об этом он написал в Telegram.
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Ткаченко напомнил, что на этой неделе всплывает действие введенного правительством карантина выходного дня. Этого прежде всего ждет малый и средний бизнес.
Однако заболеваемость COVID-19 в Украине не спадает.
"Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ждать", – написал Ткаченко.
Министр добавил, что растянутая во времени "красная зона" не может быть бесконечной из-за разрушительного влияния на экономику.
"Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам", – пояснил Ткаченко.
Глава Минкульта советует встретить Новый год и Рождество в режиме онлайн и отказаться от массовых мероприятий.
Карантин в Украине: ограничения и запреты
11 ноября Кабинет Министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение карантина выходного дня.
В Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из "оранжевой" зоны карантина.
Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзал,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Он вводится с этих выходных, предварительно на три недели.
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