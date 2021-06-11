В сети появились подробности о киевском стоматологе Владимире Сытнике, который пытался убить свою бывшую тещу, повредив ее автомобиль.
Как пишет «Обозреватель», врача обвинили в двух покушениях на убийство. К тому же его считают причастным к серии преступлений, таких как – мошенничество, разбойное нападение, кража в особо крупных размерах и угрозы сотруднику правоохранительных органов.
В публикации предполагается, что стоматолог начал совершать преступления из-за жадности или желания быстро разбогатеть.
В апреле 2019 году он пережил развод, влез в «странные долги», а также у него возникли проблемы во время работы в частной клинике, где соучредителем является его экс-теща.
«Уже с мая стоматолог «плотно взялся» за своих пациентов. Как выяснилось в ходе досудебного расследования, на протяжении более года врач давал ложную информацию о якобы необходимом им лечении, а затем вроде как выполнял свою работу, но... частично. Некоторым «клиентам» просто разрезал и зашивал десна... По информации Киевской городской прокуратуры, мошенническим способом врач «заработал» почти полмиллиона гривень», – говорится в публикации.
Читайте такжеПод Киевом стоматологи удалили ребенку 12 молочных зубов: мать девочки - возмущена (видео)Кроме того, он вкалывал пациенткам сильнодействующие препараты, чтобы «обезоружить», делал дубликаты ключей и проникал в их жилье, чтобы обокрасть.
Самыми тяжкими преступлениями, которые инкриминируют врачу, стали попытки убийства двух женщин, одной из них была его бывшая теща.
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