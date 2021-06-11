Врачу вменяют покушение на убийство бывшей тещи.

В сети появились подробности о киевском стоматологе Владимире Сытнике, который пытался убить свою бывшую тещу, повредив ее автомобиль.

Как пишет «Обозреватель», врача обвинили в двух покушениях на убийство. К тому же его считают причастным к серии преступлений, таких как – мошенничество, разбойное нападение, кража в особо крупных размерах и угрозы сотруднику правоохранительных органов.

В публикации предполагается, что стоматолог начал совершать преступления из-за жадности или желания быстро разбогатеть.

В апреле 2019 году он пережил развод, влез в «странные долги», а также у него возникли проблемы во время работы в частной клинике, где соучредителем является его экс-теща.

«Уже с мая стоматолог «плотно взялся» за своих пациентов. Как выяснилось в ходе досудебного расследования, на протяжении более года врач давал ложную информацию о якобы необходимом им лечении, а затем вроде как выполнял свою работу, но... частично. Некоторым «клиентам» просто разрезал и зашивал десна... По информации Киевской городской прокуратуры, мошенническим способом врач «заработал» почти полмиллиона гривень», – говорится в публикации.

Читайте такжеПод Киевом стоматологи удалили ребенку 12 молочных зубов: мать девочки - возмущена (видео)Кроме того, он вкалывал пациенткам сильнодействующие препараты, чтобы «обезоружить», делал дубликаты ключей и проникал в их жилье, чтобы обокрасть.

Самыми тяжкими преступлениями, которые инкриминируют врачу, стали попытки убийства двух женщин, одной из них была его бывшая теща.

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Автор: Катерина Шварц