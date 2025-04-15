Летом в одном из ТЦК поделились, что Генштаб ВСУ негласно дал указание выделять на прохождение ВВК одним военнообязанным около 9 минут, поделилась эксперт.

Во время прохождения ВВК лицо может указать, что имеет диагноз, который, согласно приказу Минобороны №402, позволяет получить ему статус непригодного к военной службе, и должно показать медицинские заключения, подтверждающие наличие такой проблемы со здоровьем.

Есть ряд диагнозов, которые позволяют лицу получить непригодность, в том числе речь идет о гипотиреозе, во время которого человек принимает 120 и более микрограммов тиреоидных гормонов, рассказала в комментарии УНИАН адвокат по мобилизационному и военному праву ЮК PROCTOR Татьяна Бухольская.

Эксперт также раскрыла некоторые важные нюансы насчет прохождения ВВК и признания лица непригодным.

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Как определяют степень пригодности к военной службе?

Степень годности к военной службе определяют с учетом положений приказа Министерства обороны Украины №402 от 14.08.2008. В этом документе указано болезни, наличие которых влияет на степень годности.

Во время ВВК врачи не имеют возможности полностью провести обследование военнообязанных, но принимают во внимание те медицинские заключения, которые есть у лиц. И основная проблема заключается в том, что военнообязанные приходят на комиссию неподготовленные и не знают, на какую степень годности могут претендовать.

В одном из ТЦК летом поделились, что Генштаб ВСУ негласно дал указание выделять на прохождение ВВК одним военнообязанным около 9 минут.

Категории пригодности к военной службе А, Б, В, Г, Д 2025, что они означают и как их определяют?

После прохождения ВВК в решении лицу прописывают категорию годности буквой (А, Б, В, Г, Д) и расшифровывают степень годности (пригоден, пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, непригоден, непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев и временно непригоден, нуждается в лечении). Бывают случаи, когда букву в решении не отмечают, а просто пишут конкретную категорию, это в целом зависит от диагноза.

Если военнообязанному после прохождения ВВК указывают категорию А - то это означает, что он 100% непригоден. Если указана категория Б, то человек может быть как временно непригоден, так и пригоден для службы в тылу. Категория В может означать пригоден или пригоден в тылу. Г в основном означает пригоден, а Д - в большинстве случаев временно непригоден или не пригоден к военной службе с переосвидетельствованием. Все зависит от того, какой диагноз указали человеку.

Кто полностью непригоден к военной службе?

В приказе Минобороны №402 есть конкретные диагнозы, согласно которым лица считаются полностью непригодными к военной службе.

Популярным является обращение насчет того, по какому диагнозу можно претендовать на непригодность к службе, имея проблемы со спиной. В частности, непригодным к службе признают лицо с 4 стадией сколиоза, если при этом такое лицо имеет деформацию грудной клетки и нарушение дыхания.

Непригодным могут признать человека, у которого отсутствует щитовидная железа или он имеет с ней проблемы (к примеру, гипотиреоз) и при этом употребляет 120 и более микрограммов тиреоидных гормонов.

Если говорить о проблемах с сердцем, то непригодным могут признать военнообязанного, который имеет гипертоническую болезнь третьей стадии, при наличии определенных сопутствующих осложнений.

Еще непригодность к военной службе устанавливают, если лицо с тяжелой формой сахарного диабета и применяет в сутки более 60 единиц инсулина.

Какое зрение считается непригодным к военной службе?

Основаниями для признания лица непригодным к военной службе является слепота одного или обоих глаз или отсутствие одного/обоих глазных яблок. Вместе с тем, непригодность можно получить, если есть близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12 диоптрий при наличии, например, астигматизма, миопии. Когда мы ходим к офтальмологу и проверяем свое зрение, то врач может четко установить и сказать, сколько диоптрий в одном меридиане на одном глазу. Эти диоптрии определяются для того, чтобы выписать человеку рецепт на очки.

справка Татьяна Бухольская Адвокат, специалист по мобилизационному и военному праву Татьяна Бухольская - адвокат юридической компании «Проктор». Специализируется на мобилизационном и военном праве, решении административных споров. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, изучала международную экономику в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана. Обожает анализировать законодательство с практической точки зрения. Находит индивидуальный подход к каждому запросу, сосредотачиваясь на достижении конкретного результата для клиента.

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