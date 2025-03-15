Если вам исполнится 60 лет в 2025 году, то некоторые услуги станут для вас бесплатными или гораздо дешевле.

В Украине пенсионеры по возрасту имеют право на привилегии от государства, о которых часто не знают. Пенсионное удостоверение позволяет им пользоваться некоторыми услугами бесплатно или с большой скидкой.

Узнайте, какие в Украине есть социальные льготы пенсионерам после достижения возраста 60 лет. О многих из них пожилые люди не знают.

Какие есть льготы пенсионерам 60 лет

В этом году пенсию могут получать люди, которые на момент исполнения 60 лет имеют минимум 32 года рабочего стажа. После получения пенсионного удостоверения они могут претендовать на следующие льготы пенсионерам в Украине:

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субсидии на коммунальные услуги (размер скидки вычисляется индивидуально зависимо от дохода и площади жилья);

(размер скидки вычисляется индивидуально зависимо от дохода и площади жилья); бесплатная коммуналка - для пенсионеров из сельской местности, которые работали медиками, педагогами или культурными деятелями;

- для пенсионеров из сельской местности, которые работали медиками, педагогами или культурными деятелями; бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), пригородных электричках и автобусах;

в городском общественном транспорте (кроме такси), пригородных электричках и автобусах; бесплатная парковка на платных площадках;

на платных площадках; бесплатная правовая помощь в первичных юридических консультациях, а если пенсия составляет менее 4722 гривен, то и во вторичных;

в первичных юридических консультациях, а если пенсия составляет менее 4722 гривен, то и во вторичных; освобождение от уплаты земельного налога ;

; скидка на автостраховку 50%, если мощность двигателя не превышает 2500 куб. см.

Водители автобусов и маршруток иногда отказываются предоставить льготы пенсионерам на проезд, объясняя это тем, что льготные места якобы закончились. Однако отказывать пенсионерам в бесплатном проезде - это незаконно. Как указано в Законе Украины "Про автомобильный транспорт", водитель обязан брать в салон любых льготников, даже если они займут все свободные места.

Льготы военным пенсионерам после 60 лет в Украине

Военные пенсионеры могут претендовать на скидку от 50% до 75% на коммунальные услуги, а лица с инвалидностью вследствие войны - 100%. Для получения льготы нужно обратиться в Пенсионный фонд по месту жительства.

Также ряд льгот есть для детей войны, которым на момент Второй мировой войны было менее 18 лет. Такие пенсионеры могут получить 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска на работе, защиту от сокращения штата, земельный участок для строительства и 25% скидки на коммунальные услуги. В случае нетрудоспособности им выплачивают пособие в размере 100% от средней зарплаты.

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