Произошедшее с Каховским водохранилищем ужасает.

Каховское водохранилище после подрыва российскими оккупантами плотины стало похоже на пустыню. Фотодоказательство в своем Facebook опубликовал журналист из Херсона Сергей Никитенко.

"На дне Каховского моря", - коротко подписал он фотографию, на которой можно увидеть, что там, где раньше была вода, все превратилось в сплошную пустыню.

Вот как на его снимок отреагировали в комментариях:

Видео дня

"Как на какой-то планете"

"Апокалиптический пейзаж"

"Это боль"

"Как это ужасно"

"Так быстро превратилось в пустыню?".

Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023

6 июня Россия подорвала Каховскую ГЭС. В результате теракта оккупантов десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены.

С правобережья Херсонской области была объявлена эвакуация населения, а вот на оккупированном Левобережье люди фактически остались в водной ловушке, ведь захватчики не разрешали им выезжать после катастрофы.

Максим Остапенко, гидроархеолог, рассказал, что ожидают найти на дне Каховского водохранилища после техногенной катастрофы, которую устроили россияне 6 июня.

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