Каховское водохранилище после подрыва российскими оккупантами плотины стало похоже на пустыню. Фотодоказательство в своем Facebook опубликовал журналист из Херсона Сергей Никитенко.
"На дне Каховского моря", - коротко подписал он фотографию, на которой можно увидеть, что там, где раньше была вода, все превратилось в сплошную пустыню.
Вот как на его снимок отреагировали в комментариях:
- "Как на какой-то планете"
- "Апокалиптический пейзаж"
- "Это боль"
- "Как это ужасно"
- "Так быстро превратилось в пустыню?".
Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023
6 июня Россия подорвала Каховскую ГЭС. В результате теракта оккупантов десятки населенных пунктов как на подконтрольной, так и на оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей были затоплены.
С правобережья Херсонской области была объявлена эвакуация населения, а вот на оккупированном Левобережье люди фактически остались в водной ловушке, ведь захватчики не разрешали им выезжать после катастрофы.
Максим Остапенко, гидроархеолог, рассказал, что ожидают найти на дне Каховского водохранилища после техногенной катастрофы, которую устроили россияне 6 июня.