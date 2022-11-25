Ювелирные украшения – это важное дополнение любого образа. Они могут добавить красок, расставить акценты.

Огромные и лучшие ювелирные магазины предлагают большие каталоги с аксессуарами. Чтобы покупка радовала, "Oniks" собрал для вас несколько рекомендаций. Вы сможете ими воспользоваться и как раз в Черную Пятницу пополните шкатулку, ведь 21.11-27.11.2022 действует -25% на все изделия. Это хорошая возможность порадовать себя и родных.

Как правильно подбирать ювелирные вещи?

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Казалось бы, какие тут могут быть сложности. Вам только нужно определиться с дизайном изделий. Но есть и другие важные характеристики:

Определитесь с драгоценным металлом. Основной выбор будет между золотом и серебром. Как часто вы будете носить сам аксессуар? На каждый день выбирайте универсальные вещи. Если это более вечерний вариант, то здесь выбор значительно расширяется. Обратите внимание на размеры. Особенно это касается колец и браслетов. Если говорить о цепочке, то определитесь с длиной. Сережки должны быть удобными в ношении. Ну и не забудьте о внешнем виде. Классика, минимализм, бохо, этно – список стилей может быть огромным.

Этот короткий список с рекомендациями поможет вам быстрее разобраться в каталоге. Вы точно не пожалеете о покупке. А еще порадуете близкого человека красивым подарком. Вместе с "Oniks" вы удачно пополните любую шкатулку и продемонстрируете безупречный вкус.