Как расходовать воду экономно и заготовить воду на долгий срок - читайте на УНИАН.

Из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры у украинцев могут быть перебои с водой. Некоторые города, такие как Николаев и Кривой Рог, уже долгое время живут без питьевой воды. УНИАН даст советы по экономии воды и расскажет, как правильно хранить воду на длительный срок.

Как сэкономить воду - лучшие советы

Не мойте посуду под проточной водой - вместо этого нагрейте воду в большой кастрюле и мойте посуду там. Так вы потратите намного меньше воды. Останется лишь сполоснуть чистые тарелки. Также можно набрать заткнуть слив мойки пробкой и набрать воду в раковину.

Чтобы вообще не приходилось мыть посуду, можно обтянуть её полиэтиленом перед приемом пищи.

Запускайте стиральную машинку только когда она полностью загружена вещами.

Если позволяют финансы - установите системы вторичного использования сточных вод. Такая конструкция позволит значительно сэкономить воду.

Купите и установите душевую лейку с маленьким расходом воды.

Почините протекающие краны - из них вытекает много воды.

Готовьте несколько блюд в одной посуде одновременно, чтобы тратить меньше воды. Например, сварите кашу в кастрюле, а на кастрюлю поставьте дуршлаг и одновременно готовьте вареники на пару.

Используйте воду после мытья овощей и фруктов для полива растений.

Как правильно хранить воду на долгий срок

Каждому украинцу следует сделать запасы питьевой воды, которые выручат вас в случае непредвиденной ситуации. Проще всего купить питьевую воду в бутылках в магазине. Если у вас большая семья, то для экономии можно купить воду оптом в больших бочках. Материал для хранения обязательно должен быть из пищевого, а не обычного пластика.

Воду нужно хранить в контейнере с крышкой подальше от солнечных лучей, чтобы в ней не размножались микроорганизмы. Заменять воду нужно раз в 6 месяцев.

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Помимо самой воды, купите также таблетки для обеззараживания воды. Они выручат вас в случае, если питьевая вода закончится. Такие таблетки можно брать с собой в дорогу, чтобы обеззаразить воду где угодно.

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