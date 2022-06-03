Внесены изменения в Положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел.

Кабинет министров увеличил для лиц среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел предельный возраст пребывания на службе с 45 лет до 55 лет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Положение о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел, в частности, лицам среднего и старшего начальствующего состава увеличен предельный возраст пребывания на службе с 45 лет до 55 лет", - отметил он.

Также, по словам Мельничука, лица рядового и начальствующего состава получили возможность разделять отпуск на части. Кроме этого, урегулирован порядок прохождения указанными лицами аттестации и порядок временного занятия ими должностей в случае предоставления длительных отпусков, в том числе социальных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Кабмин выделил дополнительные средства на МВД и СБУ. Эти деньги пойдут на повышенные выплаты и закупку оружия.

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