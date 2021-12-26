Открытки выложены на сайте проекта и доступны для отправки через любой мессенджер.

В сети Интернет во второй раз стартовал проект "Удивительная открытка", благодаря которому на новогодне-рождественские праздники украинцы снова смогут отправить друг другу необычные поздравления.

Как сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, коллекция электронных открыток от украинских художников создана под патронатом первой леди Елены Зеленской.

Лозунг проекта – "Открытки, которые сочетают традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев – друг с другом".

Рисунки для открыток, как и в прошлом году, создали украинские художники из разных городов страны. На этот раз к фольклорным сюжетам добавились современные. В частности, это "Рождественская ярмарка", "Тигристый Новый год" и даже "Новогодний Zoom". Все открытки анимированны.

Открытки доступны для отправки через любой мессенджер.

Сообщается, что проект "Удивительная открытке" создан по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской. Только за прошедшие зимние праздники украинцы, которые воспользовались сайтом, прислали почти 80 тысяч открыток.

Как ранее сообщал УНИАН, самыми любимыми новогодними праздниками украинцев является Рождество (49%) и Новый год (37%). День Святого Николая выбрали 6%, Старый Новый год – 4%. Ни один из этих новогодних праздников не любят 2%.

Вас также могут заинтересовать новости: