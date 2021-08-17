Инцидент произошел, когда Иван Зайченко готовил 78-килограммовый Скитлз.

Украинский фудблогер Иван Зайченко получил ожог лица из-за взрыва горячей карамели при приготовлении 78-килограммового Скитлза.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"После первого провала с приготовлением скитлза у нас в холодильнике остался сотейник с карамелью. На следующий день мы решили продолжить съемки и поставили сотейник на плиту, на максимальный режим. Снизу карамель начала быстро плавиться и создавалось давление, а сверху карамель оставалась холодной и плотно держалась за стенки сотейника. Оно начало трещать, я вдруг решил попробовать температуру пальцем, дотронулся сверху и в эту секунду произошел взрыв", - рассказал Зайченко.

По его словам, взрывной волной выбило решетку вытяжки, а карамель попала в глаза.

"Я быстро помыл лицо холодной водой, залил пеной от ожогов и на скорой помощи уехал в больницу. Поэтому не повторяйте моих ошибок и не растапливайте ледяную карамель!" - написал он.

Иван Зайченко - блогер Ванзай

Иван Зайченко - популярный украинский кулинарный блогер. На его YouTube-канал подписано более 6,7 миллиона человек.

Он часто готовит гигантские аналоги известных блюд, а также еду из популярных фильмов и мультсериалов.

Автор: Денис Прядко