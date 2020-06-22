Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейских оставили вод стражей

Подозреваемые добивались, чтобы их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест.

Суд отказался отпустить под домашний арест бывших полицейских из Кагарлыка Киевской области Николая Кузива и Сергея Сулиму, которых подозревают в групповом изнасиловании и превышении служебных полномочий.

Читайте такжеИзнасилование женщины копами в Кагарлыке: количество подозреваемых может увеличитьсяОб этом сообщила адвокат потерпевшей Елена Сотник, передает «Громадське радіо».

Отмечается, что Кузив и Сулима подали апелляцию на решение Голосеевского райсуда Киева, отправившего их под арест. Экс-полицейские добивались, чтобы их выпустили из СИЗО и перевели под домашний арест. Апелляционный суд Киева отказал им.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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