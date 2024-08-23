Все обвинения являются безосновательными, а следствие не имеет объективных доказательств, говорит защита бизнесмена.

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) за неделю изменило ранее объявленное подозрение украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, уменьшив сумму якобы завладения средствами на 1,3 миллиарда гривен. В начале августа БЭБ сообщило о подозрении Коломойскому в завладении более 5,3 миллиарда гривен, однако уже 21 августа в публикациях БЭБ, без упоминания имени и фотографии олигарха, фигурирует значительно более скромная сумма - 4 миллиарда.

Как отмечается в заявлении адвокатов, которое есть в распоряжении редакции, ситуация резко изменилась после того, как 16 августа БЭБ снова изменило подозрение. Как отметил адвокат бизнесмена Александр Лысак:

"Уже не впервые БЭБ отказывается от содержания своих подозрений Игорю Коломойскому, меняя их до неузнаваемости" Видео дня

Он добавляет, что такое поведение правоохранителей свидетельствует об их неуверенности в собственных доказательствах и о том, что следователи не имеют четкого представления о том, в чем именно обвиняют его подзащитного.

Адвокат также отмечает, что между августом 2023 года и августом 2024 года БЭБ уже несколько раз меняло формулировки подозрений, каждый раз называя разные суммы убытков: сначала речь шла о завладении 1 миллиардом гривен завода "Нефтехимик Прикарпатья", позже - о 5,8 миллиардов Приватбанка, еще позже - о 5,3 миллиарда Приватбанка и Укрнафты, а на последнем этапе - о 4 миллиардах гривен.

Защитники Коломойского подчеркивают, что никаких доказательств, подтверждающих завладение указанными средствами, следствие не предоставило. Лысак акцентирует внимание на том, что следствие не имеет финансовых доказательств, подтверждающих факт перевода средств из Приватбанка или Укрнафты на счет Коломойского:

"У следствия нет ни одного доказательства, которое бы подтверждало, что хотя бы одна потраченная гривна пошла на счет Игоря Коломойского"

Также адвокат обращает внимание на то, что финансовая отчетность Приватбанка за период с 2013 по 2023 год, обнародованная в начале мая 2024 года, никоим образом не отражает убытков, которые могли бы быть связаны с противоправными действиями, в которых подозревают Коломойского.

"Это еще раз доказывает, что все обвинения являются безосновательными, а следствие не имеет объективных доказательств", - заключает адвокат.

По мнению защиты, изменение риторики БЭБ и уменьшение суммы ущерба свидетельствуют о том, что следователи пытаются "слепить" хотя бы что-то, что можно было бы подать общественности и политическому руководству как результат резонансного расследования, которое длится уже более года.

"Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека, поскольку в Украине обвинение отказывается признавать свою неправоту", - резюмирует Лысак.

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