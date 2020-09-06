Инцидент произошел 4 сентября возле торгового центра на улице Вербицкого.

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который избил служителя церкви.

Читайте также"Несчастный случай" или "умышленные действия" УЗ разбирается с ситуацией относительно нападения на пассажирку в поезде Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, инцидент произошел 4 сентября неподалёку от торгового центра на улице Архитектора Вербицкого (Дарницкий район).

В правоохранительные органы столицы обратились неравнодушные граждане, которые стали свидетелями вызывающего поведения напавшего, который находился в нетрезвом состоянии.

"Из-за словесного конфликта он нанес священнослужителю несколько ударов в лицо, а затем, с целью запугивания и унижения лиц, решивших помочь пострадавшему, демонстрировал оружие и нецензурно выражался в их адрес", - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Избиение священника в Киеве: что известно

До этого сообщалось, что нападавших на священника было двое.

Инцидент произошел вечером 4 сентября у ТРЦ NewWay (недалеко от Парка партизанской славы).

По информации медиков, священнослужитель получил серьезные травмы. Однако заявление на своих нападающих он писать отказался.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко