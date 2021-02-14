Мужчина писал в соцсетях о намерениях совершить тяжкие преступления на территории нашего государства.

Из Украины выдворили гражданина Норвегии с криминальной биографией, который в социальных сетях писал о намерениях совершить тяжкие преступления на территории нашего государства.

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Как сообщили в пресс-службе столичной полиции через каналы Интерпола правоохранители получили информацию о возможном пребывании в Киеве иностранца, который, по информации полиции Королевства Норвегия, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. При этом в социальных сетях он высказывал намерения совершить ряд тяжких преступлений на территории Украины.

Информация о пребывании иностранца в Киеве подтвердилась. Оперативники разыскали норвежца: он жил в одном из хостелов. Иностранца задержали. Его доставили в Государственную миграционную службу для оформления административных материалов из-за нарушения правил пребывания в Украине.

Кроме того, было принято решение о выдворении норвежца с территории Украины с запретом въезда на три года.

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Автор: Светлана Закелова