Родители решили эвакуироваться лишь после мощного "прилета".

Из села под Авдеевкой удалось эвакуировать двух мальчиков-близнецов, родители которых долго не хотели уезжать. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" неоднократно посещала семью с двумя детьми в селе Новобахмутовка Очеретинской громады. Родители отказывались уезжать. Передумать их заставил мощный "прилет" на территорию населенного пункта.

"Постоянно слышны обстрелы, ночью бахает. Детям было тяжело. Мальчики бежали и закрывали уши руками. Как это прилетело - решили эвакуироваться", - рассказала мать.

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Как сообщается, братиков вместе с мамой и папой полицейские доставили к родственникам подальше от линии фронта.

Ситуация в Донецкой области - последние данные

Как сообщал УНИАН, в начале мая полиция призвала эвакуироваться жителей Константиновки в Донецкой области. По данным правоохранителей, в городе становится крайне опасно для гражданского населения.

А из Авдеевки удалось эвакуировать семью с двумя детьми. Родителей около полугода уговаривали уехать из зоны боевых действий, но они отказывались и даже переехали на другой адрес, чтобы скрыться от правоохранителей.

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