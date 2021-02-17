Постановление также обеспечивает отображение полученного удостоверения в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о процедуре получения водительских прав через мобильное приложение и портал государственных услуг «Дія».

«Для этого нужно будет просто авторизоваться в приложении и запустить функцию смены удостоверения... После этого уже можно забрать удостоверение физически в сервисном центре МВД», - сказал Федеров. Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании.

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Согласно пояснительной записке, постановление также обеспечивает отображение полученного удостоверения в мобильном приложении для оцифрованных документов «Дія».

Федоров также добавил, что Минцифры сейчас активно работает с Минздравом над возможностью оцифровки справок о состоянии здоровья, которые необходимы водителям.

Что этому предшествовало

17 февраля 2021 года Кабинет министров внес изменения в Порядок выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, которыми внедряется возможность получения услуги по обмену или заказу водительских прав через мобильное приложение и портал государственных услуг «Дія».

17 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине вскоре станет возможным заказать или восстановить водительское удостоверение в режиме онлайн.

16 февраля 2021 года Министерство цифровой трансформации сообщило, что принятый Верховной Радой в феврале закон об ужесточении ответственности за нарушение ПДД и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения приравнивает цифровые водительские права, свидетельство о регистрации автомобиля и автостраховку в мобильном приложении «Дія» к бумажным аналогам этих документов.

В октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации представило обновленное мобильное приложение для оцифрованных документов «Дія 2.0». Обновленная версия приложения содержит следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, цифровой налоговый номер в дополнение к цифровому внутреннему и заграничному паспортам, водительским правам, техпаспорту и автостраховке, которые были еще в старой версии. Также мобильное приложение отображает актуальное место регистрации проживания согласно паспорту или свидетельству о рождении.

Кроме того, с помощью обновленного приложения можно проверить наличие штрафов и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, долги по исполнительному производству относительно физлица-должника, передавать право на управление транспортным средством через заказ электронного свидетельства о его регистрации.

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Автор: Павел Степанец