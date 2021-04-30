Повторные заражения коронавирусом зависят от многих факторов. Но в первую очередь от иммунитета, а антитела не всегда указывают на то, что человек не заболеет или заболеет.
Об этом в интервью 24 канала рассказала инфекционист Леся Радковская.
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По ее словам, важнее клеточный иммунитет, который и реагирует на вирус и вырабатывает антитела.
По словам врача, болезнь новая и исследования продолжаются. Часть из них доказывает, если переболели, то мы на 6 месяцев имеем иммунитет, но есть разные перипетии коронавируса.
"Но мы не должны надеяться только на свой иммунитет, но и на себя. Во-первых, если будем соблюдать правила карантина, то уменьшим вероятность повторного инфицирования. Во-вторых, вакцинация", - рассказала инфекционист.
"Из тех случаев, которые знаю лично, второй - тяжелее. Первые случаи были незначительные, возраст примерно 30-50 лет, тогда второе уже более сложное течение. Бывало и такое, что и первый, и второй раз легкий. Бывало в семье, что пол года назад – болела только жена и дети, а через пол года – только мужчины”, - утверждает Леся Радковская.
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