На этой неделе харьковчане получат пересчитанные платежки со «справедливыми суммами».

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов отреагировал на жалобы жителей города по поводу сумм в платежках «Мегабанка» за январь, которые оказались значительно выше декабрьских – он поручил разобраться и исправить ситуацию.

Об этом сообщает официальный сайт Харьковского горсовета.

«Когда теплосети снимали контрольные съемы в декабре и январе месяце, был нарушен период - календарный месяц. В декабре получилось меньше дней, в январе – больше», - объяснил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.Читайте такжеОтопление и горячая вода по всей Украине не будут дорожать до конца зимы - Шмыгаль

В ответ на обращения харьковчан горсовет поручил КП «ХТС» исправить платежки. На этой неделе харьковчане получат пересчитанные платежки со «справедливыми суммами».

«Если харьковчане уже заплатили за тепло за январь и совершили переплату, их деньги будут учтены как предоплата в следующем платеже», - отметил Скопенко.

Напомним, ранее секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов заявил, что тарифы на отопление и горячую воду в Харькове останутся на уровне 2018 года.

«Я понимаю, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики, будет недовольна этим решением, но я его не изменю и всю ответственность за него беру на себя», - подчеркнул Терехов.

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Автор: УНИАН