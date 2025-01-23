Наследство по закону должно распределяться по очереди наследования.

Смерть человека - это всегда морально сложный процесс, но очень часто следующим после погребения шагом является распределение имущества умершего. Наследство, которое он оставил по завещанию или без него, делится между родственниками.

Адвокат юридической компании Winner Светлана Круторогова в комментарии УНИАН рассказала, на что имеет право претендовать жена, бывшая жена или дети.

Имеет ли право жена на наследство мужа

Эксперт предлагает рассмотреть такой случай: есть супруги - муж и жена, и у мужа умирает последний из родителей, к примеру, отец, и после него остается квартира, то в том случае, если муж - единственный наследник, он приобретает право собственности в порядке наследования как наследник первой очереди (в нее входят второй из супругов, кто остался жив, дети, родители). В таком случае квартира, которую получает в наследство мужчина, становится его личной частной собственностью, и такое имущество нельзя отнести к общей собственности супругов, поэтому жена на него не имеет права.

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Есть другой вариант - если умирает муж, тогда жена имеет право унаследовать его имущество в порядке первой очереди наследования.

Также адвокат объяснила, имеет ли право на наследство гражданская жена - она говорит, что гражданская жена может претендовать на наследство умершего в рамках четвертой очереди наследования. В таком случае для того, чтобы получить наследство, женщина должна доказать через суд, что была с мужем в семейных отношениях более 5 лет

Кроме того, стоит понимать, имеет ли право на наследство бывшая жена - по словам Крутороговой, если пара разведена, и муж умирает, то бывшая жена не имеет никакого права на имущество, которое он оставил в наследство.

Какое наследство перейдет к жене после смерти мужа

Если муж умирает и у него есть жена, нет детей, а родители умерли, то в таком случае женщина имеет право на наследство и может унаследовать имущество - как движимое, так и недвижимое. Кроме того, если у мужчины были долги, они тоже могут перейти по наследству его жене. Но, как говорит эксперт, есть важный нюанс:

Если мужчина и женщина официально женаты, но вместе не проживают, то в течение шести месяцев со дня его смерти жене надо подать заявление на вступление в наследство, потому что, если она этого не сделает, вопрос о его имуществе станет спорным.

Если же они жили вместе и, кроме жены, нет наследников первой очереди, то она может даже не подавать заявление на вступление в наследство, а вступит в наследство автоматически.

В том случае, если женщина подаст заявление нотариусу, то тогда по истечении шестимесячного срока с момента смерти мужа получает свидетельство о праве на наследство, в котором будет указано все имущество, которое муж оставил после смерти.

Если у мужчины после смерти остался долг, то его не укажут в свидетельстве о наследстве. В течение шести месяцев кредиторы могут обратиться к жене должника или к нотариусу. Если жена не подавала заявление на вступление в наследство, то наследственное дело могут открыть на основании заявления, поданного кредиторами. Если же женщина вступит в наследство, то кредиторы должны решать вопрос выплаты долга с ней.

Кругорогова уверена - кредиторы могут доказать, что женщина должна вернуть долг, если муж брал деньги, и они были использованы в интересах семьи:

Стоит отметить, что наследник отвечает перед кредитором за имеющийся долг только в размере общей стоимости наследственного имущества.

То есть, если долг был 4 миллиона гривен, а наследство оценили в 2 млн грн, то в такой ситуации наследник, вступивший в наследство, будет отвечать перед кредитором в пределах именно последней суммы. Если женщина знает о долге и не хочет его выплачивать, тогда она может написать заявление об отказе от вступления в наследство.

Кто имеет право на наследство без завещания и с ним

Юрист говорит, что сначала право на наследство имеют наследники первой очереди наследования, и, если нет завещания, они в равных долях вступают в наследство. Если таких наследников нет, то тогда наследство должны получить наследники второй (бабушки, дедушки, братья, сестры), третьей (родные тети, дяди) или четвертой очереди (гражданская жена) соответственно. Для получения имущества умершего наследники должны подать заявление на наследство. Заявление не надо подавать тем наследникам, которые жили вместе с умершим и были зарегистрированы по одному адресу с ним. Если же человек оставил завещание, то этот документ имеет высшую силу, и в нем наследодатель сам указывает, кому он передает наследство.

Кто первый претендует на наследство - жена или дети

Право на наследство по закону имеют жена и дети, отцовство которых признал умерший муж, они относятся к наследникам первой очереди наследования. Стоит отметить, что дети имеют право на наследство, независимо от того, от какого они брака. Если муж не оставил завещание, то жена и дети вступают в наследство в равных частях. К примеру, если у мужчины остались жена и двое детей, то эти наследники имеют право на наследство по 1/3. Учитывая то, что жена и дети умершего мужчины являются наследниками первой очереди, поэтому они имеют равные права на получение наследства.

Адвокат также объяснила, как делится наследство между детьми - она говорит, что если мужчина признал отцовство детей от первого брака, если он записан отцом этих детей, тогда они будут иметь право на наследство и будут принадлежать к первой очереди наследования. Доля жены составляет 1\3 наследственного имущества, а 2\3 делятся между детьми

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