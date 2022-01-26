Детей изъяли из семьи, отметили правоохранители.

В Киеве правоохранители обнаружили в квартире, заваленной мусором и хламом, трех детей в возрасте от 2 до 4 лет без присмотра родителей.

Согласно сообщению столичной полиции, правоохранителям позвонил мужчина и сообщил, что в квартире на улице Маршала Тимошенко в Оболонском районе произошел конфликт и драка между родственниками.

В указанное место выехали патрульные и медики. На месте происшествия они обнаружили троих малолетних детей, которые находились в ужасных условиях. Трехкомнатное помещение почти до потолка было загромождено мусором и хламом, а дети лежали на кровати. Родителей в квартире не было, однако там находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, назвавшийся их родственником.

Сотрудники ювенальной превенции Оболонского управления полиции и представители службы по делам детей и семьи приняли решение об изъятии детей, 2018, 2019 и 2020 годов рождения, и отвезли их в больницу.

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На мать правоохранители составили протокол по ч. 2 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. В ближайшее время работники социальной службы решат вопрос о дальнейшем пребывании детей.

Напомним, весной прошлого года в Одессе на Молдаванке родители закрыли в квартире маленьких детей и ушли в неизвестном направлении. Голодные и напуганные малыши вылезли в окно и просили о помощи у соседей. Детей спасли соседи – достали через окно.

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