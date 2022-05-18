Российские оккупанты не раз заявляли о планах провести псевдореферендум по созданию так называемой "ХНР".

Ситуация в Херсоне и области напряженная из-за того, что город и некоторые населенные пункты региона оккупированы РФ.

Следите за онлайн-трансляцией происходящего в Херсоне и области в среду, 18 мая:

05:35 Министр образования Сергей Шкарлет рассказал, смогут ли выпускники с оккупированных территорий получить украинские аттестаты. По его словам, сейчас на временно захваченных территориях Украины расположено около 800 школ.

04:00 На юге украинские военные за сутки нанесли более 110 поражений вражеских позиций, погибли 130 оккупантов и уничтожены 26 единиц техники, сообщает Оперативное командование "Юг". В районе Пятихатки и Степановки на Херсонщине уничтожены 2 вражеских склада боеприпасов.

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