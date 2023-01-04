Группа 1+1 media реализовала большое количество масштабных мультижанровых проектов в поддержку Украины.

Несмотря на реалии сверхсложного года, продиктованы полномасштабным вторжением РФ в Украину, группа 1+1 media реализовала большое количество масштабных мультижанрових проектов на поддержку Украины, переформатировала вещание телеканалов согласно требованиям военного времени, а в конце года запустила обновленный телеканал 1+1 Украина, масштабировала ТЕТ и даже первой на рынке возобновила сериальное производство и съемки.

Пока панель Nielsen готовится к перезапуску, подводим итоги телесмотрения связи с данными платформы онлайн-телевидения Киевстар ТВ, которая в течение войны отслеживала спрос зрителей и предоставляла релевантные данные для формирования телевизионных рейтингов независимого агентства BIG DATA UA. А также вспоминаем о ключевых достижениях группы 1+1 media в 2022 году.

Каким 2022 год был для 1+1 media в разрезе телесмотрения

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По сравнению с 2021 годом, 1+1 media существенно выросла в доле и завершила год на первой позиции со средней долей 29,9%. Соответственно, группа SLM с 22,9% доли оказалась на второй строчке, а Inter Media Group – на третьей позиции с 3,7% доли.

Поскольку флагманский телеканал группы – 1+1 – с первых дней вторжения начал вещать в рамках марафона "Единственные новости" и продолжает выполнять важную функцию по обеспечению информационной обороноспособности страны, в осеннем телесезоне 1+1 и ТЕТ объединили программные силы. Такое решение было обусловлено большим запросом от зрителей, которые нуждались в любимом "плюсовском" контенте, который помогает переключаться и находить силы для дальнейшей борьбы. Одна из самых важных премьер года на ТЕТ - вокальное шоу "Голос страны", которое прошло со средней долей 10,6%, а в финал проекта, который состоялся в метрополитене, стал знаковым событием для всего мира, ведь ни разу в истории формата прямой эфир из укрытия не проводился!

С 24 декабря с обновлением телеканала 1+1 Украина все важные "плюсовские" премьеры, которые ранее выходили на ТЕТ, перешли и на 1+1 Украина. В общем 1+1 Украина, который был в эфире 24 -31 декабря, получил среднюю долю 8,5%, однако 31 декабря телеканал существенно вырос и возглавил ТОП телесмотрения в этот важный для украинцев день с долей 22,1%!

В свою очередь, ТЕТ стал третьим крупным каналом медиахолдинга и за это время нарастил большую аудиторию, оказавшись в общем рейтинге украинских телеканалов на шестой позиции с 5,1% доли.

Что касается телеканала 2+2, то в конце года он первым возобновил собственное сериальное производство в условиях войны, запустив съемки четырехсерийной военной драмы "Я – надежда", которую зрители увидят уже в 2023 году. Телеканал завершил год на 5-й позиции в рейтинге с 5,2% доли.

В ТОП-20 телеканалов года от 1+1 media вошли также Бигуди с 1,4% доли, заняв 14 строчку, ПЛЮСПЛЮС оказался на 17-м месте с 1,2% доли, а KVARTAL TV – с 1,0% доли оказался на 18 месте. Уже традиционно возглавляет ТОП телеканал 1+1 Марафон, который существенно опередил ближайших конкурентов и занял первое место рейтинга с 14,7% доли по результатам года!

Другие телеканалы группы 1+1 media - собственный УНИАН и партнерский Paramount Comedy - завершили год со средней долей 0,2% и 1,0% соответственно.

Как смотрели телемарафон "Единые новости" в 2022 году

Самым популярным продуктом на платформе Киевстар ТВ остается телемарафон "Единые новости", начавший свое вещание 26 февраля в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Ни дня не прекращая эфир, среднее смотрения телеканалов в марафоне (семь основных каналов марафона) составило 22,4% от всех телеканалов на платформе (а это – более 300 телеканалов). В то же время, резкий всплеск телесмотрения марафона наблюдался в дни массированных ракетных обстрелов, когда был большой запрос на оперативную и верифицированную информацию.

Самым популярным телеканалом в марафоне на протяжении всех месяцев полномасштабной войны 1+1, далее - ICTV, Интер, Первый, Рада, К2 и ZOOM.

Кроме обеспечения своего слота новостями, команда 1+1 создает для марафона большое количество промороликов, инициирует специальные кампании и спецпроекты, которые в течение года имели огромный охват и отклик от зрителей – благотворительные марафоны Save Ukraine – #StopWar, Embrace Ukraine, концерты и спецэфиры. Кроме этого, команда ТСН вышла в эфир в 6 утра 24 февраля, первыми объявив о начале полномасштабного вторжения. А "Завтрак с 1+1" стало единственным утренним шоу Украины, которое не прекратило вещание и продолжает поддерживать украинцев в такое нелегкое время.

Всего в течение 2022 года группой 1+1 media было изготовлено 3500 часов разножанрового, преимущественно новостного, контента собственными силами 1+1 media и на заказ с партнерами.

Как украинцы встречали Новый год 31 декабря 2022 года

31 декабря самым популярным телеканалом на Киевстар ТВ стал 1+1 Украина, возглавивший ТОП с 22,1% доли, оставив ближайших конкурентов далеко позади. В этот день на телеканале транслировались спецэфир "Завтрака с 1+1", мировые кинохиты, а также новогодний выпуск "Вечернего квартала". В слоте 23:00 – 00:00, когда транслировалось видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского, доля 1+1 Украина выросла до рекордных 40,5%.

ТЕТ получил 7,9% доли и занял третью строчку рейтинга. В прайм 21:00 – 00:00 телеканал вырос до 10,7% доли, получив таким образом 2-е место. А доля праздничного выпуска "Завтрака с 1+1" на обеих телеканалах – ТЕТ и 1+1 Украина – составила 11,6%.

Телеканал 1+1, вещающий в марафоне "Единые новости", оказался на 4 строчке с 6,9% доли. Именно команда ТСН готовила новогодний слот марафона, объединив огромную аудиторию – просмотр эфира команды 1+1 media составил 11,0%.

2+2 занял шестую строчку Топа с 4,2% доли, а партнерский телеканал группы KVARTAL TV – 9 место с 2,8% доли.

Суммарно телеканалы группы 1+1 media объединили 31 декабря рекордную аудиторию– доля телесмотрения на Киевстар ТВ составила 47,0%! А суммарная доля просмотра видеообращения Президента украины на каналах группы составила 71,3%!

"1+1 media всегда объединяла вокруг себя миллионы зрителей, особенно в знаковые для всей страны дни, как вот 31 декабря. Мы в очередной раз доказали, что являемся для нашей аудитории настоящей точкой опоры. Спасибо за доверие и уверенно движемся вперед, информируя о самом важном! С новым 2023 годом, годом абсолютной Победы Украины!", - прокомментировал Максим Кривицкий, генеральный продюсер 1+1 и руководитель "Телевизионного бизнеса" 1+1 media.

Просмотр проектов 1+1 media в YouTube

В 2022-м году существенно выросло смотрения проектов 1+1 media на видеохостинге YouTube. В то же время, в условиях блэкаутов и длительного отсутствия электроэнергии, это практически не сказалось на показателях охвата продуктов.

Да, YouTube-канал, где публикуются основные выпуски ТСН в 19:30 и другой контент, сгенерировал в 2022 году более 2 млрд 180 млн просмотров. Сейчас канал имеет более 4 млн 400 тыс подписчиков, это крупнейший информационный канал украинского YouTube.

В марте 2022 года запустился YouTube-канал ведущей Натальи Мосейчук, где публикуются актуальные и резонансные интервью с влиятельными людьми и экспертами. Суммарно по состоянию на конец года на канале зафиксировано почти 40 млн просмотров.

Существенно нарастил в просмотрах YouTube-канал "Деньги", где в течение войны публикуется актуальный аналитический контент и материалы, которые дают отпор российской пропаганде и развенчивают мифы. В 2022 году канал собрал почти 1,5 млрд просмотров, а проект "Тайная жизнь матрешки" сгенерировал более 123 млн просмотров, а "Дорогие товарищи" – почти 46 млн просмотров.

Популярным является также YouTube-канал УНИАН на протяжении 2022 года подписалось 2 млн пользователей. За год аудитория канала сгенерировала 1,8 млрд просмотров видео. Лучшей программой на канале стал проект "Поляница". В среднем каждый выпуск собирал более 1 млн просмотров, а самое популярное видео – 3,2 млн просмотров.

2022 год для новостных интернет-ресурсов 1+1 media

Новостные интернет-ресурсы 1+1 media – ТСН.ua, УНІАН.net и Glavred.info на протяжении 2022 года демонстрировали стабильный рост, существенно прибавили аудиторию в социальных сетях и устанавливали собственные рекорды.

По данным Gemius, ТСН.ua является лидером среди всех новостных ресурсов по итогам 2022 года. Так, в среднем ежемесячно сайт посещало более 10 млн 600 тыс уникальных пользователей, сгенерировав более 2 млрд 259 млн просмотров. Аккаунты ТСН.ua в соцсетях насчитывают рекордную аудиторию – в Facebook - 2,4 млн , YouTube - более 4 млн, в Telegram – 945 тыс, Instagram – 884 тыс, Twitter - 1 млн.

УНІАН.net в течение года регулярно попадал в ТОП-3 самых популярных новостных ресурсов страны, а в октябре и декабре 2022 года возглавил рейтинг. Суммарно в 2022 году УНІАН.net объединял ежемесячно около 9 млн 600 тыс уникальных читателей, обеспечив 1 млрд 59 млн просмотров по результатам года. Соцсети УНИАН объединяют колоссальное количество подписчиков: Facebook – 811 тыс, Telegram – 880 тыс, Twitter – 202 тыс, YouTube - 2,2 млн.

Издание Glavred.info в 2022 году отпраздновало свой 20-летний юбилей и впервые за свою историю попало в ТОП-6 самых популярных ресурсов страны согласно Gemius, уступив лишь именитым топам отечественной интернет-журналистики. По результатам года, сайт ежемесячно посещало в среднем почти 4 млн уникальных пользователей, а количество просмотров страниц составило более 310 млн.