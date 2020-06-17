На границе с Румынией заработал пункт пропуска: кто может выехать без обязательной обсервации

На территорию Румынии будет осуществляться пропуск граждан, которые официально трудоустроены на территории этой страны (без прохождения обязательной обсервации), граждан, следующих транзитом (в течение 48 часов). Остальная категория лиц, прибывающих на территорию Румынии, подлежит обязательной обсервации.

На украинско-румынской границе с 18:00 возобновлена работа пункта пропуска «Солотвино» - «Сигету - Мармацией».

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ со ссылкой на информацию пограничной полиции Румынии информируют, что на территорию Румынии будет осуществляться пропуск граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации), граждан, следующих транзитом (в течение 48 часов). Остальные категории лиц, прибывающих на территорию Румынии, подлежат обязательной обсервации.

В ГПСУ отмечают, что въезд иностранцам в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию. Для лиц, которые прибывают в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением «Дій вдома».

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