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На границе с Румынией заработал пункт пропуска: кто может выехать без обязательной обсервации

21:47, 17 июня 2020
Общество
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В ГПСУ также назвали условия въезда иностранцев / фото dpsu.gov.ua

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ со ссылкой на информацию пограничной полиции Румынии информируют, что на территорию Румынии будет осуществляться пропуск граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации), граждан, следующих транзитом (в течение 48 часов). Остальные категории лиц, прибывающих на территорию Румынии, подлежат обязательной обсервации.

В ГПСУ отмечают, что въезд иностранцам в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию. Для лиц, которые прибывают в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением «Дій вдома».

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