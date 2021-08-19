В ночь на 25 августа столичное метро продлит работу на два часа.

В связи с празднованием в городе Киеве Дня Государственного Флага Украины и 30 годовщины Независимости Украины, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской госадминистрации.

Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов осуществлять без остановки на станции "Майдан Независимости").

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

Также в ночь на 25 августа метрополитен продолжит работу на 2 часа.

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В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (начало концерта в 18:30), в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

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Автор: Инна Андалицкая