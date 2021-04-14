Кабмин утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком / фото ua.depositphotos.com

Кабинет министров утвердил прядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

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Решение принято без обсуждения.

По словам представителя Кабинета министров в Верховной Раде Василия Мокана, постановлением предусмотрено, что экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Его методика и инструкции по проведению определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.

Закон о языке в Украине

  • 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
  • Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
  • Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
  • Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: Леся Лещенко