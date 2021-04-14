Кабинет министров утвердил прядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.
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Решение принято без обсуждения.
По словам представителя Кабинета министров в Верховной Раде Василия Мокана, постановлением предусмотрено, что экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.
Его методика и инструкции по проведению определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.
Закон о языке в Украине
- 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
- Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
- Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
- Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.
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