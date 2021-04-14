Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Кабинет министров утвердил прядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

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Решение принято без обсуждения.

По словам представителя Кабинета министров в Верховной Раде Василия Мокана, постановлением предусмотрено, что экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Его методика и инструкции по проведению определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: Леся Лещенко