Предусматривается выходной: в ОП объяснили, что будет означать госстатус религиозных праздников

В Офисе президента объяснили особенности законопроекта, который разрабатывается по поручению главы государства.

Законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам вводит законодательную норму, согласно которой работодателю рекомендуется предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте такжеКурбан-Байрам 2020: традиции мусульманского праздника, поздравления в стихах и картинках

«Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии», - сказал Жовква.

По его словам, представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

«В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозным течениям», - отметил заместитель руководителя ОП.

Жовква подчеркнул, что философией этого документа является построение в Украине мультиконфессийного толерантного общества открытого типа.

Как сообщал УНИАН, 30 июля президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда и другим.

Согласно соответствующему указу, правительство должно изучить этот вопрос и разработать предложения по взаимодействию со Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram