В Вашингтоне приняли Натана Щаранского - он рассказал об успехах со строительством мемориального комплекса Холокоста в Киеве.

Председатель наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский и член наблюдательного совета Центра, сенатор Джо Либерман провели в Вашингтоне встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы благодарны за такой теплый и дружеский прием. Соединенные Штаты Америки играют ведущую роль в защите и продвижении прав человека и демократических ценностей. Борьба против антисемитизма, проявлений ксенофобии и нетерпимости для меня является маркером развития человечества. Мы были рады проинформировать госсекретаря США о прогрессе крайне важного для Украины и всей Восточной Европы проекта мемориализации жертв Холокоста от пуль. Бабий Яр в Киеве - самый известный символ этой международной трагедии.

Мы рассказали о беспрецедентной поддержке президента Украины Владимира Зеленского, которая уже в этом году позволит открыть первую очередь мемориально-музейного комплекса в Бабьем Яру. Память о жертвах нацистов была стерта советским режимом в течение полувека. Но сейчас, с обретением Украиной настоящей независимости, мы видим реальные изменения. Мемориал позволит передавать память и учить новые поколения, развивать их и менять мир к лучшему", – отметил Щаранский.

В свою очередь, глава Государственного департамента США во время встречи поддержал призывы к борьбе со всеми формами антисемитизма и освобождения политических заключенных.

"Для меня было честью встретиться с известным советским диссидентом и правозащитником Натаном Щаранским. Соединенные Штаты повторяют его призыв к освобождению политических заключенных по всему миру, и мы присоединяемся к нему в осуждении антисемитизма во всех его формах", – написал Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

Напомним, в мае известный советский диссидент и правозащитник, а ныне председатель Наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский написал колонку для издания The Washighton Post к 100-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии мира, академика Андрея Сахарова.

В колонке Щаранский осудил карательные методы советского режима и призвал лидеров демократических стран поддержать политических заключенных во всем мире, в частности Алексея Навального в России.

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Автор: Станислав Кожемякин