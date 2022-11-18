Если будет принято решение установить елку, то бюджетные средства на это тратить не будут.

Если в Киеве будут устанавливать главную новогоднюю елку, то только после консультаций с силами обороны и за счет меценатов.

К такому выводу пришла комиссия Киевского горсовета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций после рассмотрения петиции относительно неуместности установки новогодней елки в Киеве в условиях военного положения, сообщается на странице КГГА в Facebook.

Комиссия рекомендовала профильным департаментам учесть предложения по неиспользования бюджетных средств, соблюдение мер безопасности и экономии электроэнергии, однако не поддержала предложение не устанавливать елку.

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"В случае, если город после консультаций с военными примет решение об установке елки, бюджетные средства на это тратить не будут. Меценаты и социально ответственный бизнес обратились к городу с предложением помочь в установке и оформлении елки. В случае, если елку таки будут устанавливать, город вместе с правоохранителями позаботится о мерах безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение будет приниматься только после консультаций с командованием группировки сил и средств обороны Киева.

В комментариях КГГА отметила, что речь идет не об оплате установки елки представителями бизнеса - они предложили предоставить генератор, игрушки и само новогоднее дерево, которые у них уже есть в наличии.

Споры об установке елки в Киеве

Известно, что вопрос формата новогодних празднований в КГГА должны решить в конце ноября.

Недавно на сайтах Киевского горсовета и президента Украины начали регистрировать петиции с просьбой не устанавливать елку, поскольку сейчас это опасно и неуместно.

В ответ на сайте Киевсовета появилась петиция с призывом не дать России "украсть Рождество и Новый год" у украинцев. Автор петиции просит установить главную новогоднюю елку за средства меценатов.

Дизайн елки уже известен - ее украсят в цветах флага Украины, а на верхушке разместят трезубец.

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