По результатам обысков в рамках уголовного производства изъято более 30 000 пачек табачных изделий без марок акцизного налога.

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве по процессуальному руководству Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили незаконный сбыт подакцизных товаров, - сообщает пресс-служба ГФС

Установлена группа лиц, которая в течение года на территории г. Киева осуществляла хранение и реализацию незаконно изготовленных фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога через сеть «Интернет». Заказы в дальнейшем отправлялись из Киева в другие регионы Украины через службы курьерских доставок, а также распространялись через розничную торговую сеть.

На основании постановлений районного суда г. Киева проведен ряд обысков в жилых и нежилых помещениях, которые использовались для хранения и продажи табачных изделий.

По результатам обысков в рамках уголовного производства изъято более 30 000 пачек табачных изделий без марок акцизного налога, ориентировочной стоимостью около 1,3 млн гривень, авто на котором транспортировалась продукция, денежные средства в размере 81 855 гривень.

Кроме того, составлено 9 протоколов об административных правонарушениях и изъято 4 374 пачки табачных изделий.

Общая стоимость изъятых табачных изделий составляет почти 1,5 млн гривень.

“ГФС продолжает осуществлять активное противодействие незаконному обороту табачных изделий.

Каждая единица контрафактной подакцизной продукции, поступающей на рынок - это недополученные средства в бюджет страны, а также риски для здоровья граждан.

Эта работа еще продолжается, но в ее ходе ГФС уже выявила нарушения законодательства на более 80 объектах. За 6 месяцев 2021 года ГФС изъяла почти 13,5 млн пачек табачных изделий, больше чем годовые изъятия предыдущих лет. Нами пресечена деятельность 10 незаконных производств.

С представителями белого бизнеса мы продолжаем дальнейшее сотрудничество и обмен аналитическими наработками для эффективного совместного противодействия теневому обороту табачной продукции. Создание равных, прозрачных и понятных всем условий на рынке является нашим общим приоритетом. Продолжаем работать для обеспечения экономических интересов страны,” – отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

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Автор: Григорий Бондарь