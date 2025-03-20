Герой войны Игорь Шепетин - в топе претендентов на должность директора Бюро экономической безопасности

Ветеран российско-украинской войны Игорь Шепетин сделал еще один шаг к тому, чтобы возглавить Бюро экономической безопасности (БЭБ) — его кандидатура допущена к участию в основном этапе конкурса. Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия, которая будет определять будущего руководителя Бюро.

Шепетин — боевой офицер, доказавший свою эффективность как командир в самых горячих точках. В 2015 году участвовал в АТО. С первых дней полномасштабного вторжения возглавил 135-й батальон территориальной обороны. Его подразделение держало оборону на Бахмутском направлении, где Шепетин получил ранение. Однако после реабилитации вернулся в строй. За преданность и мужество награжден наградами Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

Не только военный опыт делает его сильным кандидатом. Шепетин — специалист по экономике и праву, посвятивший карьеру борьбе с коррупцией. В Службе безопасности Украины он расследовал резонансные коррупционные дела, а в Государственной фискальной службе и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям реализовывал реформы, направленные на очищение государственных структур. Он уверен, что именно изменения и реформы могут обеспечить устойчивое экономическое будущее Украины.

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"Моя цель – создать БЭБ, который станет настоящим инструментом перемен для честного бизнеса. Мы должны дать предпринимателям прогнозируемые правила игры, а не строить барьеры. Я готов использовать весь свой опыт, чтобы этот процесс стал реальностью", — подчеркнул ветеран.

Бюро экономической безопасности Украины играет ключевую роль в противодействии экономическим преступлениям. Перезапуск этой структуры — одно из обязательств Украины перед ЕС и международными партнерами. Новый директор будет избран до конца июня 2025 года.