Президент допустил изменение системы управления армией и переход на корпусную систему вместо бригадной.

В Украине планируют изменить подходы к управлению ВСУ. Главной задачей здесь является уменьшение бюрократии в армии и приближение офицеров к солдатам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, пишет Суспільне.

"Это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - сказал президент.

По словам Зеленского, моральное состояние военнослужащих является крайне важным.

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"Если переход к системе "корпус-бригада", которую они (военные) предлагают на сегодня - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - добавил он.

Переход ВСУ на корпусную систему

В последнее время многие военные обозреватели и сами военные активно поднимали тему необходимости перевести ВСУ с бригадной системы управления на корпусную или дивизионную систему. Часто бригадную систему называли одной из причин того, что Украина сейчас имеет проблемы на фронте.

Главная проблема заключается в том, что бригада является относительно малочисленной единицей, а в реалиях российско-украинской войны бригадам приходится де-факто выполнять задачи, которые должна была бы выполнять дивизия или армейский корпус - более крупные соединения. При этом попытки усилить бригады приданными, то есть чужими батальонами или ротами, на практике часто приводят к управленческому хаосу и неадекватному применению имеющихся сил.

По мнению ряда экспертов, переход на корпусную или дивизионную систему позволит построить более стабильное вертикальное взаимодействие в войске и эффективнее выполнять боевые задачи.

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