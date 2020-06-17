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"Где такое написано, что я тебя должен возить?": на Киевщине водитель маршрутки оскорбил дочь погибшего бойца ООС (фото)

16:19, 17 июня 2020
Общество
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Об инциденте в маршрутке девушка рассказала в сети / фото facebook.com/alinka.voytenko

О конфликте сообщила сама Алина Войтенко, дочь погибшего Ивана Войтенко, в Facebook. По словам девушки, маршрутчик оскорблял ее.

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"Ехала в городском транспортном средстве №14. Показала льготное удостоверение на проезд, водитель нагло начал кричать: "Где такое написано, что я тебя должен возить?". После подчеркивания о законах нашего государства, этот недочеловек ответил: "Какое государство? Где ты видела государство? Его уже 30 лет, как нет!", – рассказывает дочь погибшего защитника.

"Вот вам уважение к семьям погибших участников АТО и ООС, к нашей славной 72-й ОМБр, ребята из которой каждый день, рискуя своей жизнью, защищают нас", – возмутилась Войтенко.

Ранее водитель маршрутного такси, которая следует по маршруту Подгороднее-Днепр, оскорбил мать погибшего воина АТО Галину Кузьменко.

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