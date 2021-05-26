Причина обысков пока неизвестна.

Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9:30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятие служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации профессиональных союзов Украины.

"В кабинете избранного вчера на VIII-м съезде Федерации профсоюзов Украины председателя ФПУ Григория Осового, заместителей председателя, в служебных кабинетах", - сообщили в ФПУ

Причина обысков пока неизвестна.

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Автор: Денис Прядко