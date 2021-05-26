Дом профсоюзов / фото УНИАН, Владимир Гонтар
Сегодня, 26 мая 2021 года, с 9:30 Государственное бюро расследований проводит обыски и изъятие служебных документов ФПУ в Доме профсоюзов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации профессиональных союзов Украины.
"В кабинете избранного вчера на VIII-м съезде Федерации профсоюзов Украины председателя ФПУ Григория Осового, заместителей председателя, в служебных кабинетах", - сообщили в ФПУ
Причина обысков пока неизвестна.
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