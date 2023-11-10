В 2019 году Украина выдала ордер на арест 49-летнего Жеваго, который работал в парламенте с 1998 по 2019 год, а в 2021 году последовал международный ордер на его арест.

Французский суд отклонил апелляцию украинского правительства и постановил, что украинского миллиардера Константина Жеваго не следует экстрадировать из-за обвинений в растрате, сообщил в пятницу представитель суда.

Жеваго, который контролирует зарегистрированного на Лондонской фондовой бирже производителя железных окатышей Ferrexpo, был арестован на французском горнолыжном курорте в декабре 2022 года по запросу Украины, которая разыскивает его по подозрению в хищении средств с участием ныне обанкротившегося банка, пишет Reuters.

Жеваго неоднократно отрицал какие-либо правонарушения.

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"(Суд) приходит к выводу, что государство-истец (Украина) не может гарантировать, что Жеваго будет судиться судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты", - говорится в приговоре суда, полученном агентством Reuters.

Дело олигарха Жеваго - детали

В 2019 году Украина выдала ордер на арест 49-летнего Жеваго, который работал в парламенте с 1998 по 2019 год, а в 2021 году последовал международный ордер на арест.

Жеваго был арестован на французском горнолыжном курорте Куршевель после запроса украинской прокуратуры о его экстрадиции в связи с крахом банка "Финансы и Кредит" еще в 2015 году. Жеваго отпустили под залог в 1 миллион евро (1,1 миллиона долларов).

Прокуроры также подали иски в украинские суды, чтобы получить от Жеваго компенсацию в размере более 1 миллиарда долларов, и заморозили акции Ferrexpo в трех ее украинских дочерних компаниях. Ferrexpo также находится в споре с правительством Украины по поводу выплат роялти.

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