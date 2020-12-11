В Минобразования сообщили, что учебник был создан в 2017 году и вышел в печать в 2018 году тиражом 157944 экземпляра.

В учебнике для 10 класса по предмету "Защита Отчизны" материал об экипировке военнослужащих украинской армии проиллюстрировали фотографией военных в российской экипировке.

Снимок опубликовал в Telegram пользователь с ником "Фашик Донецкий".

"Граждане-составители, ваша тупость не имеет границ, ибо на фото русские солдаты в экипировке "Ратник", у первого солдата на фото - АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, - ружье производства РФ", - написал он.

В Минобразования сообщили, что учебник был создан в 2017 году и вышел в печать в 2018 году тиражом 157944 экземпляра.

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"Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировка бойцов ВСУ", - цитирует министерство позицию авторов учебника.

Минобразования поручило Институту модернизации содержания образования обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку.

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Автор: УНИАН