Фильм «Дау. Дегенерация» на протяжении 6 часов экранного времени рассказывает историю о работе советского сверхсекретного НИИ над созданием нового идеального человека.

Картина «Дау. Дегенерация» режиссера Ильи Хржановского получила гран-при 26-го Фестиваля авторского кино, который прошел в столице Сербии Белграде. Награду за режиссерский дебют получила украинская картина «Плохие дороги» Натальи Ворожбит.

Фильм «Дау. Дегенерация» на протяжении 6 часов экранного времени рассказывает историю о работе советского сверхсекретного НИИ над созданием нового идеального человека. В замкнутых условиях жизни, ученые и жители института стыкаются с проблемами свободы, личного выбора и любви, а также тотального контроля со стороны органов госбезопасности.

«Идея этого фильма лишь сначала кажется побегом из реальности в прошлое 60-х годов ХХ века, по сути - это возможность для каждого участника, актера, статиста или просто жителя мира «Дау» изучить его отношение к основным идеям, лежащим в основе «Дау. Дегенерация»: к любви, дружбе и человеческой свободе. Этот, временами остроумный, но все же очень тревожный фильм, говорит о неустанном поиске какой-то формулы счастливой и свободной жизни для всех нас в мире, в котором мы живем сегодня», - сказал сербский режиссер Марко Джорджевич.

Жюри сербского кинофестиваля также высоко отметило режиссерский дебют Натальи Ворожбит «Плохие дороги», который является экранизацией авторской пьесы о жизни людей на разрушенном войной и недоверием Донбассе, вручив украинскому фильму отдельную награду.

Отметим, ранее другой фильм Хржановского «Дау. Наташа», наряду с картиной украинского режиссера Валентина Васяновича «Атлантида», вошли в лонг-лист на получение ежегодной премии Европейской киноакадемии

Представленный в рамках программы Каннского кинофестиваля, «Дау» Ильи Хржановского стал одним из самых масштабных международных кинопроектов последних лет. На примере биографии советского физика Льва Ландау, режиссер пытается исследовать природу тоталитарной власти и способы взаимодействия личности с ней.

Большая часть съемок прошла в Харькове на специально отстроенной съемочной площадке в 12 тысяч квадратных метров, ставшей самой большой в Европе.

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Автор: УНИАН