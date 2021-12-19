Услугой программы "еПоддержка" воспользовались уже более 3 миллионов украинцев.

Украинцы чаще всего тратят средства по программе "еПоддержка", которая предусматривает выплату по 1 000 гривен вакцинированным вот COVID-19 гражданам, на книги, кинотеатры и ж/д билеты.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, услугой программы "еПоддержка" воспользовались уже более 3 млн украинцев и большинство из них уже получили деньги.

Федоров отметил, что первыми начали выплачивать деньги "Монобанк", "Альфа-банк" и "А-банк", клиенты остальных банков, которые присоединись к проекту, получат деньги в течение 10 дней.

Читайте такжеТысячу за COVID-вакцинацию можно будет потратить на лекарства – ЗеленскийПо количеству потраченных денег лидерами являются книги, кинотеатры (показатель практически такой же как и у книг), железнодорожный транспорт.

Также министр цифровой трансформации напомнил, что "предварительно проект рассчитан на один год, так что все точно успеют".

Как сообщал УНИАН, сегодня официально стартовала программа "еПоддержка" в приложении "Дия", которая предусматривает выплату тысячи гривен за полный курс вакцинации от COVID-19.

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дия" по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на выплаты вакцинированным гражданам.

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Автор: Екатерина Гирнык