Эти депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства.

Служба безопасности Украины собрала доказательства на еще 59 депутатов Госдумы РФ, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, 15 февраля 2022 года они проголосовали за постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"На основании депутатского обращения 21 февраля глава Кремля подписал соответствующие указы. Уже на следующий день российские депутаты поддержали ратификацию "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР". После этого главари террористов "официально" обратились к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь в отражении надуманной ими "агрессии". Поэтому 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины", - говорится в сообщении

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Таким образом, как отметили в спецслужбе, российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства.

Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Сейчас СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Признание Россией "ЛДНР" - что известно о деле

Накануне полномасштабного вторжения в Украину, 21 февраля 2022 года, Путин заявил, что Россия признала террористические "ЛНР" и "ДНР " в пределах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины. В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей.

23 января этого года Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов Государственной Думы России, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.

2 марта в СБУ сообщили, что были собраны неопровержимые доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, которые способствовали захвату части восточных регионов Украины. Следователи СБУ сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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