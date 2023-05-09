Служба безопасности Украины собрала доказательства на еще 59 депутатов Госдумы РФ, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.
Как сообщил пресс-центр СБУ, 15 февраля 2022 года они проголосовали за постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
"На основании депутатского обращения 21 февраля глава Кремля подписал соответствующие указы. Уже на следующий день российские депутаты поддержали ратификацию "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР". После этого главари террористов "официально" обратились к российскому президенту с просьбой оказать им военную помощь в отражении надуманной ими "агрессии". Поэтому 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины", - говорится в сообщении
Таким образом, как отметили в спецслужбе, российские депутаты способствовали реализации кремлевского плана по попыткам захвата нашего государства.
Отмечается, что на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
Сейчас СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд обвинительные акты. Злоумышленникам грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Признание Россией "ЛДНР" - что известно о деле
Накануне полномасштабного вторжения в Украину, 21 февраля 2022 года, Путин заявил, что Россия признала террористические "ЛНР" и "ДНР " в пределах, которые прописаны в их "конституции", а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины. В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей.
23 января этого года Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины 55 депутатов Государственной Думы России, которые способствовали развязыванию полномасштабной войны против Украины.
2 марта в СБУ сообщили, что были собраны неопровержимые доказательства вины 41 депутата Госдумы РФ, которые способствовали захвату части восточных регионов Украины. Следователи СБУ сообщили российским депутатам о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и направили в суд обвинительные акты - им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.