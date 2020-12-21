Организаторов массовых мероприятий предупреждают об уголовной ответственности.

В Госпродпотребслужбе выразили возмущение толпами киевлян и гостей столицы на новогодних локациях города, поэтому планируют начать вводить новые ограничения.

Как сообщает "Сегодня", об этом заявил руководитель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

В ведомстве намерены усиливать контроль за всеми мероприятиями на новогодние праздники, в частности, за ярмарками. Рубан считает, что консультации не дали никаких результатов.

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"Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемических мероприятий. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, а их организаторы будут привлекаться к уголовной ответственности", – сказал он.

Он уточнил, что это касается всех новогодних локаций, где не соблюдаются правила карантина. В то же время в КГГА анонсируют проведение сельскохозяйственных ярмарок, которые состоятся 26-27 декабря в разных районах города.

Новый год в Киеве: что известно

19 декабря в столице зажгли огни на главной елке страны на Софийской площади. Также начали работу еще ряд праздничных локаций в центре города. Праздничные мероприятия посетили десятки тысяч человек, многие из них проигнорировали карантинные требования о социальной дистанции и наличии защитной маски.

В Киеве в этом году не будут отказываться от новогоднего празднования, однако оно пройдет без привычных концертов и фудкортов.

Для киевлян и гостей столицы разработали пешеходный маршрут на 8 километров по праздничным локациям.

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Автор: Юрий Годован