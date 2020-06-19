Последние несколько месяцев она боролась с тяжелой болезнью.

Умерла главный продюсер ТСН Елена Несмиян, которая последние несколько месяцев боролась с тяжелой болезнью.

Она начала свой путь в ТСН 23 года назад, в 1997 году.

В компании отмечают, что благодаря ей в ТСН собралась фантастическая команда талантливых профессионалов, влюбленных в свое дело. Этот замечательный тандем неоднократно приводил компанию к выдающимся наградам. Но главные достижения, их Елена приносила регулярно – это любовь, уважение и сопереживание, которые аудитория чувствовала через экран. За время ее работы было создано немало благотворительных инициатив (в том числе «ТСН. Помощь»), что спасли жизнь огромному количеству людей.

Для всей команды «1+1 медиа» это огромная потеря, которую невозможно описать словами. Выражаем глубокие соболезнования семье Елены и всем близким.

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