Молодые люди будут иметь перспективы по получению жилья, обучения, говорит аналитик.

Предложение контракта для молодых людей на особых условиях подкрепляется международным опытом. Об этом сказал военный обозреватель Сергей Грабский в эфире "Суспільного", отвечая на вопрос по поводу привлечения в украинскую армию молодых людей в возрасте 18-24 года.

"Давайте будем откровенны, физическая подготовка, умение и возможность учиться и получать какой-то опыт больше у молодых людей", - отметил он, при этом добавив, что военные очень заинтересованы в привлечении в армию молодого поколения.

Грабский отмечает, что льготы, которые будут предоставляться, должны быть очень привлекательны.

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"Представьте себе, что молодой человек, получая боевой опыт, будет иметь и льготы как участник боевых действий - в обучении, в приобретении жилья", - добавил он.

При этом эксперт считает, что для молодых людей, у которых есть боевой опыт, кто прошел через армию, должны быть преимущества при отборе на должности государственного управления. Он пояснил:

"Такая программа имеет шансы на успех при ее правильной раскрутке в СМИ. Важно, чтобы в армию приобщались молодые люди, которые желают защищать свою родину. Если человек захочет делать карьеру в армии, то это именно то время, когда это можно делать".

Грабский напомнил, что, согласно действующему законодательству, нельзя мобилизовать людей в возрасте от 18 до 24 лет. При этом отметил, что на добровольной основе они могут присоединиться и хорошо, если для них будут предложены дополнительные стимулы.

"Это очень удачное предложение. Давайте не забывать, что те, кому за 40-50 лет и кто воюет, то это интересная инвестиция в их детей. То есть представьте какая это помощь - отец воюет и сын присоединяется к этому и помогает семье и имеет перспективы на будущее. Поэтому такие инициативы надо приветствовать", - отметил аналитик.

Привлечение молодежи в армию

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в ближайшее время молодежь в возрасте 18-24 лет начнут привлекать к военной службе по контракту на особых условиях. При этом добавил, что о принудительной мобилизации в данном случае речь не идет.

По его словам, контракт будет заключаться сроком на один год и, кроме высокого денежного обеспечения, он будет предусматривать ряд дальнейших льгот, например, бесплатное высшее образование и беспроцентный кредит на жилье.

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