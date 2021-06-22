Местным жителям запретили купаться в море.

Мощные ливни в Ялте смыли в Черное море горы мусора. Местные "власти" запретили купаться в море.

Об этом сообщил бывший глава Государственной экологической инспекции, член правления ОО "Офис окружающей среды" Егор Фирсов в Facebook.

"Это настоящая экологическая катастрофа, которую замалчивают оккупанты. За 7 лет аннексии на нелегальных свалках Крыма скопился строительный мусор и бытовые отходы. На днях из-за мощных ливней свалки просто смыло в море", - говорится в сообщении.

В свою очередь российские СМИ сообщают, что после ливней, которые привели к сильным потопам в Ялте, оккупационные власти Крыма запретили с 19 июня купаться в море из-за сильного загрязнения. Запрет будет действовать до завершения дезинфекции и уборки пляжей. Предварительно его ввели на три дня.

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Потоп в Ялте: что известно

Напомним, в ночь на 18 июня затопило Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.

Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

По словам эколога Марины Литвиненко, несмотря на сильные ливни в оккупированном Крыму проблемы с питьевой водой никуда не денутся, но водохранилища немного заполнятся.

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Автор: Анастасия Горбачева