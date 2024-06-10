Дело Коломойского рассматривает тот самый судья, который спустил на тормозах дело об убийстве и избиении майдановцев.

Несколько недель назад Шевченковский суд столицы закрыл дело в отношении разгона мирных участников Евромайдана в 2013 году. Причина - истечение срока давности. Вместе с тем, дело Игоря Коломойского того же 2013 года, где он подозревается в фиктивных платежах на счет Привата (5,8 млрд гривень), продолжает держаться в активном состоянии путем любых самых экзотических способов. Об этом в своих социальных сетях написал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

При этом, дело Коломойского рассматривает тот же судья, который спустил на тормозах дело об убийстве и избиении майдановцев и отпустил "с богом" Януковича, Азарова и остальных, пишет эксперт.

С подозреваемых в деле по разгону Евромайдана сняли все обвинения и отменили арест с их имущества, отмечает политтехнолог. К примеру, бывшее имущество Януковича, Азарова и Пшонки было продано еще в 2015 году. То есть определенные ресурсы для того, чтобы держать дело Коломойского на плаву есть, а вот национально важное дело похоронили.

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При этом, как отмечает Голобуцкий, за дело Коломойского, не закрытое, а как раз открытое из-за истечения сроков давности, буквально за месяц до дедлайна, - с нас "гарантированно спросит минимум международный суд по правам человека, а вероятно и не он один".

"Есть подозрение, что кто-то очень влиятельный просто попросил "что-то сделать" в отношении Коломойского. Это "что-то" превращается в открытие двух уголовных производств. В один день. Одно расследует БЭБ, другое - Национальная полиция. Через две недели после начала расследования детективы БЭБ собирают кое-как первое подозрение и отправляют Коломойского в СИЗО. Наскоро слепленного подозрения хватило на те же две недели, после чего оно развалилось с концами. Пришлось БЭБ собирать второе подозрение - о "пропавших 5,7 млрд грн наличных" из "Привата" в период Революции достоинства. 12 грузовиков наличности, которых никто не видел, ни один аудит исчезновения не обнаружил, никакие годовые отчеты не зафиксировали в течение 10 лет", - пишет Голобуцкий.

По словам политтехнолога, следствие держит фигуранта в СИЗО, обходясь без доказательств, без фактов и даже без документов. Кроме того, прямо игнорируются показания аудиторов и менеджмента о том, что ничего подобного не было зафиксировано.

"Для полноты торжества абсурда есть параллельное дело - то, которым занимается не БЭБ, а Нацполиция ("организация заказного убийства" - вдруг нашелся "потерпевший" из Крыма, который в мае 2024 года вспомнил, как 21 год назад(!) его избили в Феодосии - в 2003-м; а накануне ему, якобы, "угрожал Коломойский"). И там срок тухлости уже не 10 лет, а 21", - пишет политтехнолог.

По словам Голобуцкого, "судьям не помешало ни это, ни то, что виновники почти 20 лет назад были успешно найдены, осуждены и выпущены после отсидки, кого-то уже и похоронили после смерти от старости и болезней".

В мае 2024-го судьи Печерского суда приняли версию следствия и арестовали Коломойского еще раз - "за подстрекательство к организации заказного убийства" 21 год назад. Теперь, отмечает политтехнолог, когда очередной судья решит, что следствие БЭБ (по которому Коломойский уже 10 месяцев в СИЗО) "пустое" и таки закроет его, то все равно Коломойский останется в СИЗО за избиение в Феодосии 21 год назад.

"Это уже судейская сноровка 80lvl: когда надо, 10 лет - это "срок давности", а когда не надо, то и 10, и 21 год - никакого срока давности. Пусть речь идет фактически об избиении, формально натянуто "покушение на заказное убийство", но даже так это не та группа преступлений, которая без срока давности. Это не оккупантов и Бучу",- подчеркивает Голобуцкий.

Политтехнолог убежден, что в Украине необходимо развивать рабочую независимую судебную систему и, возможно, в этом нам как раз и поможет "дело Коломойского".

"Когда даже при очень "аргументированной просьбе" у судей не останется инструментов для поддержания дел в активном состоянии, адвокаты (Коломойского - прим.ред.) выиграют международный суд или несколько и наши суды начнут хоть немного трясти хотя бы извне",- отметил Голобуцкий.